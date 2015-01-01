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كورة ستار أونلاين: مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ بث مباشر real madrid vs bayern munich يلا شوت رابط ماتش الريال

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:30 ص
كورة ستار أونلاين: مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ بث مباشر real madrid vs bayern munich يلا شوت رابط ماتش الريال
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يبدأ ريال مدريد الإسباني مشواره في كأس الأبطال الدولية بمواجهة بايرن ميونخ استعداداً للموسم المقبل في مدينة هيوستن بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، تابع البث المباشر للمباراة عبر الفجر الرياضي وقناة BEIN SPORTS.

وسيتقابل الفريقان في تمام الثانية من فجر غدًا الأحد بتوقيت مصر وستذاع المباراة تليفزيونياً على قناة ريال مدريد الرسمية فقط.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة ريال مدريد كالآتي :- تيبو كورتوا وسيرخيو راموس ورافايل فاران وداني كارفخال ومارسيلو وإيسكو وتوني كروس ولوكا مودريتش وإيدين هازارد وكريم بنزيما وماركو أسينسيو.

أما بايرن ميونيخ فمن المتوقع أن تكون تشكيلته كالتالي :- مانويل نوير ونيكولاس زوله وبنيامين بافارد وديفيد ألابا وجوشوا كيميش وخافي مارتينيز وتياجو ألكانتارا وليون جوريتسيكا وكينحسلي كومان وسيرج جنابري وروبيرت ليفاندوفسكي.

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ بث مباشر بدون تقطيع وبجودة مرتفعة، أونلاين رابط ماتش الريال بقيادة البلجيكي إيدين هازارد ضد بايرن ميونيخ بقيادة ليفاندوفسكي.
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