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عدم ختم القانون الإنتخابي: النهضة تدعو الكتل البرلمانية إلى اجتماع عاجل

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:30 ص
عدم ختم القانون الإنتخابي: النهضة تدعو الكتل البرلمانية إلى اجتماع عاجل
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محمد وليد الجموسي
 
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دعت حركة النهضة الكتل البرلمانية والأحزاب إلى 'المسارعة بالاجتماع والتشاور من أجل معالجة تداعيات هذه الوضعية وإقتراح  الترتيبات المناسبة للخروج منها' اثر عدم ختم القانون الانتخابي حيث عبرت عن انشغالها بعدم ختم التعديلات المنقحة للقانون الأساسي المتعلق بقانون الإنتخابات والإستفتاء.
و أضافت النهضة في بيان أنها تتفهم كل التفاعلات وردود الأفعال التي رافقت الإعلان الأولي عن أعضاء قائمات الحزب، معتبرة ذلك يعكس مكانة الخيار الديمقراطي في مختلف فضاءات الحزب، ويؤكد حرصه الشديد على التفاعل الإيجابي مع كل الملاحظات والتوصيات.
كما طالبت كل هياكل الحركة ومناضليها بالعمل على تجاوز كل تداعيات تشكيل القائمات الانتخابية.
يُذكر أن المستشار السياسي لرئيس الدولة نور الدين بن تيشة كان قد صرح صباح اليوم أن رئيس الدولةلن يختم التنقيحات التي تم إدخالها على القانون الإنتخابي لمخالفتها لمبادئه.
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