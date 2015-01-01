كورة لايف GOAL Hazard مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ بث مباشر يلا شوت بلس رابط ماتش الريال beIN SPORTS

يستضيف ملعب "إر أي جاي" بالولايات المتحدة الأمريكية مباراة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وبايرن ميونخ فجر اليوم الأحد الموافق21 /7/ 2019 ، وذلك خلال بطولة الكأس الدولية للأبطال استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-2020، مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ بث مباشر بدون تقطيع وبجودة عالية.









موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ والبث المباشر

ستنطلق الماراة في الثانية بعد منتصف الليل، بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت المملكة العربية السعودية الأحد 21 يوليو 2019 وتنقل المباراة عبر قنوات بي ان سبورت عبر قناة beIN SPORTS Hd1 بصوت المعلق المصري علي محمد علي.





تشكيل ريال مدريد :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا في خط الدفاع: مارسيلو - ناتشو - رافائيل فاران - دانيل كارفخال





خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش





خط الهجوم: إيسكو - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز









تشكيل بايرن ميونيخ:-





حراسة المرمى: مانويل نوير في خط الدفاع: دافيد ألابا - ماتس هوميلز - جيروم بواتينج - جوشوا كيميتش





خط الوسط: كورينتين توليسو - تياجو ألكانتارا - ريان يوهانسون





خط الهجوم: كينجسلي كومان - روبرت ليفاندوفسكي - سيرجي جنابري





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