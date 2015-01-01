يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ بث مباشرreal madrid vs bayern munich رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة

يلتقي فريقا ريال مدريد وبايرن ميونخ في مواجهة ودية قوية، في الثانية صباح اليوم الأحد، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ اليوم في بث مباشر YALLA SHOOT.





ويخوض الريال أولى مبارياته الودية، حيث يقضي معسكرا ناجحا في كندا بقيادة مديره الفني المخضرم الفرنسي زيدان، وجميع لاعبي الفريق وفي مقدمتهم الوافد الجديد إيدين هازارد.





على الجانب الأخر يسعى بايرن ميونخ بقيادة مدربه كوفاتش لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والاستعداد بشكل مميز لموسمه الجديد.





ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في تمام الساعة 2:00 صباحا عبر قناة بي ان سبورت الرياضية 1.