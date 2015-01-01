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جوهر بن مبارك : قانون الإنتخابات الجديد يدخل حيز التنفيذ غدا لهذه الأسباب

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:17 ص
جوهر بن مبارك : قانون الإنتخابات الجديد يدخل حيز التنفيذ غدا لهذه الأسباب
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محمد وليد الجموسي
 
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أكد استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك أن تنقيح القانون الإنتخابي المصادق عليه من طرف البرلمان سيعتبر مختوماً عند تجاوز آجال من طرف الجمهورية.
وكتب جوهر بن مبارك: ” عند تجاوز آجال الختم المنصوص عليها بالفصل 81 يعتبر القانون مختوما بحكم النصّ الدستوري حتى لو لم يمضه رئيس الجمهورية ماديا و كذلك الأمر بالنسبة للنشر. يمكن بداية من يوم الغد نشر القانون و تنفيذه. “
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