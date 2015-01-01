مصرع شاب شنقا داخل منزله في بورسعيد

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لقي شاب في العقد الثالث من عمره، مصرعه، مساء أمس السبت، وذلك بعدما وجده أهله داخل منزله بقرية الديبة غرب محافظة بورسعيد مشنوقًا.



وقال أيمن جابر، مسئول طوارئ الصحة ببورسعيد، إن أهل المتوفى وجدوا محمود محمد الروضي - 26 سنة، معلق بحبل فى العنق بالمنزل، موضحًا أنه على الفور قاموا باصطحابه إلى أقرب نقطة إسعاف بالقرية في محاولة لإنقاذه ولكنه كان قد فارق الحياة.





وأشار "جابر"، إلى أن المذكور وصل إلى مستشفى المبرة وبمناظرة الفريق الطبى تبين أنه جثة هامدة وبه علامات حول العنق اثر تعليقه بواسطة الحبل.



وجارى تحويل الجثة الى المشرحة للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعى وتتولى الشرطة والنيابة التحقيقات ولحين التصريح بالدفن.