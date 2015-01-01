شوقي الطبيب: 141 حزب سياسي سوف يجدون أنفسهم خارج السباق الإنتخابي
الأحد 21/يوليه/2019 - 01:16 ص
محمد وليد الجموسي
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أكد رئيس الهيئاة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب ،اليوم الجمعة بأن مئات المترشحين على رأس القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية سوف يتفاجؤون مفاجأة غير سارة لأنه قائمتهم ستبطل وسيقع إقصائهم بإعتبارهم لم يقوموا بواجب التصريح بالمكاسب.
وأشار شوقي الطبيب الى أن قرابة 141 حزب سياسي ليس لهم اي اثر سوى على الوثائق.
وقال شوقي الطبيب في تصريح لإذاعة شمس ،المئات سوف يجدون أنفسهم خارج السباق الإنتخابي ،داعيا الأحزاب السياسية للمزيد التثبت من مرشحيها قبل ترأسهم للقائمات الانتخابية حتى لا يقعون في هذا الاشكال ألا وهو ترشيح شخص لم يصرح بمكاسبه.
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