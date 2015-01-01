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القيروان : وفاة رضيعة غرقا في سطل ماء

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:12 ص
القيروان : وفاة رضيعة غرقا في سطل ماء
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محمد وليد الجموسي
 
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اهتزت مساء أمس منطقة عين مستور التابعة لمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان على خبر وفاة رضيعة عمرها 13 شهرا غرقا فى منزل والديها لما كانت تلعبفي سطل ماء فى غفلة منهما.
و قد تم إعلام السلط الأمنية التى تحولت على عين المكان للمعاينة و تم نقل الجثة إلى قسم الطب الشرعي بمستشفى الأغالبة لتحديد سبب الوفاة .
كما تعهد أعوان الحرس الوطني بالجهة بفتح تحقيق فى ملابسات الحادثة التى خلفت حالة من الصدمة فى صفوف العائلة.
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