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مفاجأة سارة لجماهير الهلال السعودي

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:08 ص
مفاجأة سارة لجماهير الهلال السعودي
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حسن شحاتة
 
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كشفت تقارير صحفية سعودية، عن رفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي لجميع العروض المقدمة لمهاجمه البرازيلي كارلوس إدواردو، في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة الهلال السعودي أبلغت وكيل أعمال إدواردو مهاجم الفريق، برفض جميع العروض المقدمة للاعب، وكان أبرزها نادي شباب أهلي دبي الإماراتي.


وجاء قرار الإداراة بالإبقاء على إدواردو، بناءًا على رغبة الروماني رزافان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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