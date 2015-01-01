أحوال الطقس لليوم الأحد
الأحد 21/يوليه/2019 - 01:07 ص
محمد وليد الجموسي
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- سحب قليلة على كامل البلاد وتتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار.
- الريح جنوبية شرقية قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 55 كلم/س قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية المناطق.
- البحر شديد الاضطراب فمضطرب بمنطقة سرات ومضطرب ببقية السواحل.
- تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات.
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