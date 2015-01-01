الانتخابات التشريعية : الانطلاق بداية من غد الإثنين في قبول الترشحات

تشرع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا الاثنين في قبول الترشحات للانتخابات التشريعية اكتوبر 2019

وتتواصل العملية على مدى أسبوع وتشمل الترشحات من داخل البلاد ومن خارجها.