الانتخابات التشريعية : الانطلاق بداية من غد الإثنين في قبول الترشحات
الأحد 21/يوليه/2019 - 01:04 ص
محمد وليد الجموسي
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تشرع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا الاثنين في قبول الترشحات للانتخابات التشريعية اكتوبر 2019
وتتواصل العملية على مدى أسبوع وتشمل الترشحات من داخل البلاد ومن خارجها.
و تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سلسلة لقاءات مع الأحزاب والمجتمع المدني ابتداء من يوم الغد للتعريف بشروط الترشح للانتخابات التشريعية وفق نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بو عسكر نقلا عن الاذاعة الوطنية.
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