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الأسطورة والمعلم يواصلان تحقيق تألقهما بـ"إنساي" (فيديو)

الأحد 21/يوليه/2019 - 12:51 ص
الأسطورة والمعلم يواصلان تحقيق تألقهما بـإنساي (فيديو)
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حقق كليب أغنية "إنساي" الجديدة للفنان محمد رمضان والذي يشاركه في غناءها المطرب المغربي سعد لمجرد، أكثر من 17 مليون مشاهدة وذلك بعد 3 أيام من طرحه بالقناة الرسمية الخاصة برمضان بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يذكر أن آخر أعمال رمضان الفنية فقد طرح أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.

أما آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" وهي من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.

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