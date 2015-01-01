رئيس الطيران المدني: المطارات المصرية مؤمنة بمستويات أعلى من القياسية الموضوعة
الأحد 21/يوليه/2019 - 01:37 ص
نعيم يوسف
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قال الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، إن مصر لا تعاني من أزمة في مسألة وقف الرحلات من الخطوط البريطانية، وشركة "لوفتهانزا"، مشددًا على أنه بالنسبة لموضوع الأمن فإن المطارات المصرية مؤمنة بمستويات أعلى من المستويات القياسية الموضوعة.
وأضاف "الحفني"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه بالنسبة لأزمة التشغيل فإنه تم عمل حساب تكدس المطارات.
وتابع رئيس سلطة الطيران المدني، أنهم لم يتلقوا أي إخطار رسمي إلا بوقف التشغيل من قبل الخطوط البريطانية، ولم يصل لهم أي إخطار رسمي بأسباب هذه الإجراءات، مشددًا: "بطمن الناس إنه مفيش أي تخوفات أمنية خالص".
وشدد على أن الموضوع ليس له علاقة بالأمن، ولكنه موضوع سياسي وعندما تنهض مصر يبتكرون "أزمة مفتعلة" لتعطيلها.
وأضاف "الحفني"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه بالنسبة لأزمة التشغيل فإنه تم عمل حساب تكدس المطارات.
وتابع رئيس سلطة الطيران المدني، أنهم لم يتلقوا أي إخطار رسمي إلا بوقف التشغيل من قبل الخطوط البريطانية، ولم يصل لهم أي إخطار رسمي بأسباب هذه الإجراءات، مشددًا: "بطمن الناس إنه مفيش أي تخوفات أمنية خالص".
وشدد على أن الموضوع ليس له علاقة بالأمن، ولكنه موضوع سياسي وعندما تنهض مصر يبتكرون "أزمة مفتعلة" لتعطيلها.
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