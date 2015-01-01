حسن راتب يطالب بتصدير العمالة للخارج: "مش عارفين نسوق نفسنا برة كويس"

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قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن الدولة لا تستفيد من الطاقة الكامنة للعاملين في الخارج، لافتًا إلى أن الجاليات المصرية عبارة عن جيش ضخم جدًا يجب أن نستفيد منه.



وتابع "راتب"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن هناك نقصًا كبيرًا في العمالة في أوروبا، ومن الممكن تصدير العمالة المصرية إذا تم تدريبها على الوجه الأمثل، معقبًا: "احنا مش عارفين نسوق نفسنا بره كويس".



ولفت إلى أن الدولة يجب أن تستفيد من خبرات المصريين الناجحين في الخارج، في الخارج في كافة المجالات، متابعًا: "الفشلة لا يُصدرون النجاح".

