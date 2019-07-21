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جيهان خليل فى جلسة تصوير بالأهرامات: المكان الأكثر سحرا وجمالا

الأحد 21/يوليه/2019 - 12:17 ص
جيهان خليل فى جلسة تصوير بالأهرامات: المكان الأكثر سحرا وجمالا
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الفجر الفني
 
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خضعت الفنانة جيهان خليل لجلسة تصوير جديدة أمام أهرامات الجيزة، ارتدت خلالها فستانا أزرق اللون، وعلقت جيهان خليل على الصور عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "المكان الأكثر سحرا وجمالا وجلالا.. العشق من أول نظرة مصر".
 

وشاركت جيهان خليل فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسلين الأول هو "علامة إستفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرين.
 

أما المسلسل الثانى فهو "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.
 
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