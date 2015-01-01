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بعد تكريمه من شرطة دبي لتسلميه 100 الف درهم.. سعد مصطفى: "احنا بنعمل للآخرة"

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:19 ص
بعد تكريمه من شرطة دبي لتسلميه 100 الف درهم.. سعد مصطفى: احنا بنعمل للآخرة
سعد مصطفى عمر
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كساب أحمد
 
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قال سعد مصطفى عمر، سائق مصري في الإمارات، إنه وجد ما يقرب من 100 الف درهم في دبي، داخل الأتوبيس بعد نهاية.احدى الرحلات، فقام بتسليم هذا المبلغ للشرطة، فتم تكرمه من الشرطة والهيئة التي يعمل بها.


وأضاف "مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، مساء السبت،: "لو المبلغ مليون، الحمد لله، احنا بنعمل للآخرة، مش لا أي حاجة تانية".

وتابع أنه يعمل في دبي منذ 17 عامًا، ولديه أربع أولاد، وأسرته تعيش في مصر.
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