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إعارة مدافع إف سي مصر إلى بلدية المحلة

السبت 20/يوليه/2019 - 11:59 م
إعارة مدافع إف سي مصر إلى بلدية المحلة
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مصطفي الجندي
 
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نجح مجلس إدارة بلدية المحلة في الحصول على توقيع مدافع إف سي مصر اللاعب إبراهيم فاضل لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وقام فاضل بالتوقيع للبلدية لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة، ويعد اللاعب من مواليد 1995، وسبق له اللعب في صفوف ديروط، وكفر الشيخ، وإنضم لنادي مصر خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وسبق للبلدية مؤخراً ضم 5 لاعبين وهم وائل علي من جمهورية شبين، وأحمد وفائي لاعب فاركو، وعبد الحميد فؤاد ميدو من المالية، ومحمد جمال من الجزيرة.
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