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الأحوال المدنية توجه نصائح قبل السفر خارج المملكة

السبت 20/يوليه/2019 - 11:51 م
الأحوال المدنية توجه نصائح قبل السفر خارج المملكة
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الفجر السعودي
 
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سلطت الأحوال المدنية الضوء على عدة أمور على المواطنين أخذها في الاعتبار قبل السفر إلى خارج المملكة.

وقالت الإحوال إن سجل الأسرة لا يمكت اعتباره وثيقة سفر، مشددة على أهمية حصول الأبناء على بطاقة الهوية الوطنية؛ لإصدار جواز سفر لهم.

وأشارت إلى أهمية عدم حمل بطاقة الهوية الوطنية خارج دول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك للحفاظ عليها من الفقدان، إضافة إلى أهمية التأكد من أنها خالية من أي تلف قبل السفر لأحد دول التعاون.

وأضافت أنه من المهم التأكد من أن صلاحية بطاقة السفر متبقي بها أكثر من 3 أشهر.

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