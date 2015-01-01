الخارجية ترد على أزمة "شنغن" لدخول دول الاتحاد الأوروبي

Advertisements

كشف المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزرة الخارجية، عن تفاصيل توقيف بعض المصريين بالمطارات بسبب تأشيرة "شنغن".



وأوضح حافظ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أنه يبدو أان هناك تشديد في تطبيق دخول دول الاتحاد الأوروبي بتأشيرة "شنغن"، حيث أصبح لزامًا علينا بعد حالات التوقيف أن ندخل دول الاتحاد الأوروبي من الدولة التي حصلنا على تأشيرتها.



وأشار متحدث وزرة الخارجية، إلى أنه إذا حصل مواطن على تأشير شنغن يجب أن تكون أول زيارة للدولة التي حصل منها الشخص على تأشيرة دخول.

