ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الخارجية ترد على أزمة "شنغن" لدخول دول الاتحاد الأوروبي

الأحد 21/يوليه/2019 - 12:47 ص
الخارجية ترد على أزمة شنغن لدخول دول الاتحاد الأوروبي
وزارة الخارجية
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
كشف المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزرة الخارجية، عن تفاصيل توقيف بعض المصريين بالمطارات بسبب تأشيرة "شنغن".

وأوضح حافظ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أنه يبدو أان هناك تشديد في تطبيق دخول دول الاتحاد الأوروبي بتأشيرة "شنغن"، حيث أصبح لزامًا علينا بعد حالات التوقيف أن ندخل دول الاتحاد الأوروبي من الدولة التي حصلنا على تأشيرتها.

وأشار متحدث وزرة الخارجية، إلى أنه إذا حصل مواطن على تأشير شنغن يجب أن تكون أول زيارة للدولة التي حصل منها الشخص على تأشيرة دخول.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
آرسنال - إنجلترا
-
x
00.00
-
فيورنتينا - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
02.00
-
ريال مدريد - أسبانيا