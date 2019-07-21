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رياح شديدة تسببت في انقطاع الكهرباء عن بعض الأماكن في جدة

السبت 20/يوليه/2019 - 11:38 م
رياح شديدة تسببت في انقطاع الكهرباء عن بعض الأماكن في جدة
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الفجر السعودي
 
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تسببت رياح شديدة ضربت محافظة جدة في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأماكن.

وانقطعت الكهرباء في حي الحرازات، وتعمل الجهات المختصة على إعادة التيار لوضعه الطبيعي، بحسب تغريدة للمركز الوطني للعمليات الامنية بوزارة الداخلية.

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المزيد عن: مناطق رياح جدة انقطاع الكهرباء
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