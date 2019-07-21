تقارير.. مانشستر سيتي يقترب من ضم صخرة الدفاع
السبت 20/يوليه/2019 - 11:33 م
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أبدى رغبته في التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وأضافت التقارير بأن مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، حاول التعاقد مع كوليبالي، لكنه واجه مطالب مادية كبيرة من النادي الإيطالي.
وتابعت التقارير بأن نابولي طلب من مان سيتي١٢٠ مليون يورو للموافقة على انتقال كوليبالي إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
Advertisements