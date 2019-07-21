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تقارير.. مانشستر سيتي يقترب من ضم صخرة الدفاع

السبت 20/يوليه/2019 - 11:33 م
تقارير.. مانشستر سيتي يقترب من ضم صخرة الدفاع
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علي نبوي
 
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‫أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أبدى رغبته في التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.‬

‫وأضافت التقارير بأن مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، حاول التعاقد مع كوليبالي، لكنه واجه مطالب مادية كبيرة من النادي الإيطالي.‬

‫وتابعت التقارير بأن نابولي طلب من مان سيتي١٢٠ مليون يورو للموافقة على انتقال كوليبالي إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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