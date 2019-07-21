أمريكا تحذر السفن العابرة مضيق هرمز

أطلقت السلطات الأمريكية، تحذيرها البحري إلى السفن التي تمر عبر مضيق هرمز وسط تصعيدات إيران اتجاه الناقلات النفطية.

وأكدت الإدارية البحرية التابعة لوزارة النقل الأمريكية، إن سفينتين تحملان علم المملكة المتحدة وليبيريا تعرضتا للمضايقة وربما احتجازهما من قبل أفراد الجيش الإيراني أثناء عبورهم مضيق هرمز.

وقالت الإدارة ” توخوا الحذر عند عبور هذه المنطقة”، لافتة إلى أن إيران تشكل تهديدات للشحن البحري الأمريكي والدولي في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان والبحر العربي والبحر الأحمر.