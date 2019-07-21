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دي لاورنتيس: لن نستسل حول صفقة خاميس رودريجيز.. وهذا هو العائق

السبت 20/يوليه/2019 - 11:16 م
دي لاورنتيس: لن نستسل حول صفقة خاميس رودريجيز.. وهذا هو العائق
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عمر عبدالعزيز
 
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يواصل نادي ريال مدريد الإسباني مساعيه، من أجل حسم مستقبل لاعبه الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، خلال الصيف الحالي.

وقال أوريليو دي لاورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، عن هتافات الجماهير المطالبة بضم خاميس من ريال مدريد بأن عليهم الهدوء.

وأضاف رئيس النادي السماوي: "السوق ينتهي يوم 2 سبتمبر وقد تحدث أمور كثيرة. سنتفاوض مع الجميع لكن بشكلٍ مناسب ومنصف، أنا أريد الفوز وليس بيع الأسمدة".

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن خورخي مينديز وكيل أعمال رودريجيز سوف يحاول إقناع إدارة ريال مدريد بالتخلي عن خاميس بسهولة للذهاب إلى نابولي الإيطالي.
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