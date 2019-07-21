خطوة بخطوة.. تعرف على طريقة تسجيل رغبات المرحلة الأولى بـ"تنسيق 2019-2020" (صور)
السبت 20/يوليه/2019 - 11:29 م
رضا سلامة
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يبدأ غدا الأحد 21 يوليو تسجيل الرغبات لطلبة الثانوية العامة 2019، للتسجيل بتنسيق المرحلة الأولى، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 25-7-2019 وفقا الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2019 ويتم إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات.
وجاء الحد الأدنى، للشعبة العلمية 398 درجة فأكثر بنسبة 97.07% فأكثر وعدد الطلاب 30152، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر وعدد الطلاب 14690، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر وعدد الطلاب 98471.
وتنشر" الفجر" الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع الحكومة الإلكترونية.
قم بالدخول إلي موقع التنسيق.. اضغط هنا
شكل (1): صفحة موقع التنسيق الإلكتروني علي بوابة الحكومة المصرية
قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس الخاص بك طبقا لمرحلتك وفي اليوم المحدد لمجموع درجاتك إذا كان الدخول عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات، وانقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.
شكل (2): الخطوة الأولي لإدخال رقم الجلوس والرقم القومى ونقل الرقم التأكيدي
بالضغط علي الخطوة التالية يتعرف عليك حاسب التنسيق المركزي وتظهر لك إحدى الشاشتين الآتيتين .
-إذا كنت قد تقدمت برغباتك قبل ذلك تظهر لك شاشة تعرض الرغبات المسجلة سابقا
-أما إذا كنت تتقدم للمرة الأولي برغباتك تظهر لك شاشة البيانات الأساسية.
شكل (3): الخطوة الثانية، شاشة مراجعة الرغبات السابقة
تحقق من بياناتك الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية وفي حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل اتصل فورا بمكتب التنسيق أو فروعه بالجامعات المصرية أو رقم 19468.
- المجموع الكلى الذي يظهر للطالب يتضمن الآتي: المجموع الأصلي + درجة الحافز الرياضي (إن وجدت) .
- الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري = المجموع الكلى × 410/370
شكل (4): الخطوة الثالثة، شاشة البيانات الشخصية الأساسية اللازمة في عملية التنسيق
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تظهر لك شاشة اختيار وتعديل الرغبات (تحتوي علي 60خانة للاختيارات بواسطة مفاتيح الإضافة والتعديل)، قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع:
شكل (5): الخطوة الرابعة، شاشة تسجيل وتعديل الرغبات
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