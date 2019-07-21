خطوة بخطوة.. تعرف على طريقة تسجيل رغبات المرحلة الأولى بـ"تنسيق 2019-2020" (صور)

يبدأ غدا الأحد 21 يوليو تسجيل الرغبات لطلبة الثانوية العامة 2019، للتسجيل بتنسيق المرحلة الأولى، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 25-7-2019 وفقا الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2019‬‎ ويتم إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات.





وجاء الحد الأدنى، للشعبة العلمية 398 درجة فأكثر بنسبة 97.07% فأكثر وعدد الطلاب 30152، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر وعدد الطلاب 14690، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر وعدد الطلاب 98471.





وتنشر" الفجر" الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع الحكومة الإلكترونية.