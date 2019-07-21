الملك فهد يتفقد القوات المسلحة إبان حرب الخليج

واصلت دارة الملك عبدالعزيز، استعادة ذكريات الماضي بنشر صور من جولات ملوك المملكة قديمًا، من ألبوم الذكريات التاريخية.

ونشر الحساب الرسمي لـ دارة الملك عبدالعزيز، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للملك فهد رحمه الله أثناء تفقده القوات المسلحة وقوات الدول العربية عام 1991م/ 1411هـ.

وظهر الملك فهد رحمه الله في الصورة برفقة بعض القيادات، أثناء تفقد القوات المسلحة السعودية وقوات الدول العربية والإسلامية الشقيقة والدول الصديقة في مواقعها بالمنطقة الشمالية أبان حرب الخليج.