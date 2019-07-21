ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الملك فهد يتفقد القوات المسلحة إبان حرب الخليج

السبت 20/يوليه/2019 - 11:12 م
الملك فهد يتفقد القوات المسلحة إبان حرب الخليج
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

واصلت دارة الملك عبدالعزيز، استعادة ذكريات الماضي بنشر صور من جولات ملوك المملكة قديمًا، من ألبوم الذكريات التاريخية.

ونشر الحساب الرسمي لـ دارة الملك عبدالعزيز، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للملك فهد رحمه الله أثناء تفقده القوات المسلحة وقوات الدول العربية عام 1991م/ 1411هـ.

وظهر الملك فهد رحمه الله في الصورة برفقة بعض القيادات، أثناء تفقد القوات المسلحة السعودية وقوات الدول العربية والإسلامية الشقيقة والدول الصديقة في مواقعها بالمنطقة الشمالية أبان حرب الخليج.

Advertisements
المزيد عن: حرب الخليج الملك فهد القوات المسلحة إبان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
آرسنال - إنجلترا
-
x
00.00
-
فيورنتينا - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
02.00
-
ريال مدريد - أسبانيا