المناطق الحرة بالشارقة تحصد جوائز عالمية في برلين وميلانو وتعزز ريادتها بعالم الأعمال

نجحت المناطق الحرة في الشارقة في تعزيز سمعتها الرائدة في عالم الأعمال كبيئة استثمارية متكاملة مع حصد كل من المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي والمنطقة الحرة بالحمرية مؤخراً لجائزتين عالميتين مرموقتين، الأمر الذي يتوج الجهود المستمرة للمنطقتين في الاستثمار بتوفير بيئة أعمال متطورة ومبتكرة حسب احتياجات عملائها.

وحصدت كل من المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي والمنطقة الحرة بالحمرية جائزة الجودة لعام 2019 عن الفئة الذهبية (كواليتي تشويس برايز 2019) التي نظمتها الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة وذلك خلال حفل عقد مؤخراً في العاصمة الألمانية برلين، تم فيه تكريم 65 شركة ومؤسسة ودائرة حكومية من مختلف القطاعات في اوروبا وآسيا والأمريكيتين وأفريقيا واستراليا، مما يعكس عالمية الجائزة، والسمعة الرائدة التي تتمتع بها المناطق الحرة بالشارقة.





وتُقيم الجائزة الجهود والمبادرات التي تطبقها المؤسسات في جميع عملياتها التشغيلية والتي تعكس نجاحاً استثنائياً في إدارة الجودة، وممارسات مبتكرة في تطبيق الاستراتيجيات التي تحفز أداءً مؤسسياً يحقق الأهداف المرجوة ويلبي متطلبات المتعاملين.





وانعكاساً لمكانتهما وريادتهما العالمية، واعترافاً بمكانة الإمارة المتقدمة على الساحة الاقتصادية العالمية حصدت كل من المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي والمنطقة الحرة بالحمرية " جائزة الإنجازات" في فئة "الاقتصاد والأعمال" التي نظمتها جمعية الأعمال الأوروبية لتكريم وتقدير التميز في مختلف قطاعات الاقتصاد والعلوم والتعليم والرعاية الطبية والثقافة والفنون، والتي عقدت في مدينة ميلانو الإيطالية، وجرى فيها تكريم أكثر من 100 مؤسسة وشركة حول العالم.





وتسلم الجوائز سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي ومدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية على رأس وفد من الهيئتين في حفل الجائزتين في برلين وميلانو، بحضور رائد بوخاطر مدير تطوير الاعمال في حرة مطار الشارقة، وعلي سعيد الجروان نائب المدير التجاري بهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، حيث التقى سعادته مع عدد من مسؤولي وقادة المؤسسات والشركات العالمية المشاركة في الحفلين، وبحث معهم سبل التعاون المشترك، وآفاق تفعيل التنسيق وفرص الاستثمار التي تتيحها المنطقة للشركات العالمية.





وأشار سعادة سعود سالم المزروعي إلى أن الفوز بجوائز عالمية شاركت فيهما العديد من الشركات حول العالم، هو إنجاز يُحسب للمناطق الحرة في إمارة الشارقة التي أثبتت أن استثمارها بتحسين خدماتها ومرافقها، وتعزيز جودتها وكفاءتها، وإثراء تجربة مستثمريها هو الطريق الأمثل للنجاح والتميز والتفوق في خدمة قطاع الأعمال العالمي.





وأضاف المزروعي أن الجودة والكفاءة المؤسسية هما أولويتان في استراتيجية المناطق الحرة بالشارقة، لأن استدامة الخدمات المقدمة وجودتها وكفاءتها وفقاً لأفضل وأحدث المعايير العالمية هو هدف أساسي تقوم المناطق الحرة بالإمارة بالتركيز عليه في جميع جهودها ومبادراتها، معتبراً ان التقدير العالمي هو حافز يدفعنا لمتابعة هذه المسيرة، وتعزيز مكانة الشارقة كوجهة عالمية رائدة في مجال المناطق الحرة وخدماتها المبتكرة.





وختم المزروعي قائلاً:" تضاف هاتان الجائزتان الهامتان إلى سجل إنجازاتنا الحافل الذي نهديه لكل متعاملينا ومستثمرينا، مؤكداً الاستمرار في تقديم أفضل وأرفع الخدمات لمجتمع الأعمال وفق أحدث الممارسات العالمية".



