تعرض النجم الصاعد جواو فيليكس للإصابة خلال الظهور الأول له مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم السبت.



وعانى جواو فيليكس من الإصابة في الفخذ خلال الشوط الأول من المباراة الودية أمام نومانسيا، ليغادر الملعب ويشارك آنخل كوريا بدلاً منه.



وتعاقد أتلتيكو مدريد مع جواو فيليكس مطلع يوليو (تموز) الجاري، قادماً من فريق بنفيكا البرتغالي في صفقة قياسية.



وذكر أتلتيكو مدريد في بيان "أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً وقع لمدة سبعة مواسم مقبلة".



ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، غير أن وسائل الإعلام الإسبانية كشفت أن أتلتيكو دفع ما يزيد قليلاً عن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع بنفيكا، والذي يبلغ 120 مليون يورو (135 مليون دولار).



وبات جواو فيليكس صاحب أغلى صفقة في تاريخ أتلتيكو مدريد، إذ حطم الرقم القياسي السابق، الذي حملته صفقة انتقال توماس ليمار لفريق العاصمة الإسبانية، والذي بلغ 70 مليون يورو في الصيف الماضي.



واستخدمت إدارة أتلتيكو قيمة صفقة انتقال المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان لبرشلونة في تمويل صفقة التعاقد مع جواو فيلكيس.