تنسيق المرحلة الأولى.. ننشر المواعيد الرسمية لمعامل تسجيل الرغبات 2019-2020
السبت 20/يوليه/2019 - 11:18 م
رضا سلامة
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يبدأ غدا الاحد 21 يوليو تسجيل الرغبات لطلبة الثانوية العامة 2019، للتسجيل بتنسيق المرحلة الأولى، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 25-7-2019 وفقا الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2019 ويتم إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات.
• يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.
أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني
• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.
• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.
وجاء الحد الأدنى، للشعبة العلمية 398 درجة فأكثر بنسبة 97.07% فأكثر وعدد الطلاب 30152، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر وعدد الطلاب 14690، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر وعدد الطلاب 98471.
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