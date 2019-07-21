تنسيق المرحلة الأولى.. ننشر المواعيد الرسمية لمعامل تسجيل الرغبات 2019-2020

يبدأ غدا الاحد 21 يوليو تسجيل الرغبات لطلبة الثانوية العامة 2019، للتسجيل بتنسيق المرحلة الأولى، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 25-7-2019 وفقا الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2019‬‎ ويتم إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات.





• يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، و ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.





أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.



