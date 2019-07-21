ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

طرح أفيشات مبدئية لفيلم "ماكو" بمشاركة نجوم مصر والعالم

السبت 20/يوليه/2019 - 11:15 م
طرح أفيشات مبدئية لفيلم ماكو بمشاركة نجوم مصر والعالم
Advertisements
طباعة
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements
يستعد عدد كبير من نجوم التمثيل في مصر والدول العربية والاوربية لبدء تصوير فيلم "ماكو" خلال أغسطس المقبل ، بعد أن طرحت الجهة المنتجة للعمل مجموعة من الافيشات المبدئية للفيلم والتي تصدرها هؤلاء النجوم ومنهم الفنان السوري قصي خولي والفنانة بسمة والفنان التركي مراد يلدريم والفنانة ناهد السباعي والفنان الاردني منذر رياحنة والفنان خالد أنور والفنان محمد مهران والفنانة منة فضالي والفنانة سارة الشامي. 


بدأ الاعداد للفيلم منذ حوالي عامين ، وسوف يتم طرحه في اواخر العام الجاري ، وتدور أحداثه عند العباره سالم اكسبريس  الغرقانه في سفاجا بالبحر الأحمر ، وسيتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وان شارك في العديد من الافلام العالمية الشهيرة. 


الفيلم انتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، واخراج محمد هشام الرشيدي ، وتأليف أحمد حليم ومنتج فني محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام ، ومن المقرر أن ينضم لفريق الابطال العديد من النجوم كضيوف شرف ومنهم ضيف شرف عالمي من مشاهير هوليوود.
طرح أفيشات مبدئية لفيلم "ماكو" بمشاركة نجوم مصر والعالم
طرح أفيشات مبدئية لفيلم "ماكو" بمشاركة نجوم مصر والعالم
طرح أفيشات مبدئية لفيلم "ماكو" بمشاركة نجوم مصر والعالم
طرح أفيشات مبدئية لفيلم "ماكو" بمشاركة نجوم مصر والعالم
طرح أفيشات مبدئية لفيلم "ماكو" بمشاركة نجوم مصر والعالم
طرح أفيشات مبدئية لفيلم "ماكو" بمشاركة نجوم مصر والعالم
طرح أفيشات مبدئية لفيلم "ماكو" بمشاركة نجوم مصر والعالم
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
آرسنال - إنجلترا
-
x
00.00
-
فيورنتينا - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
02.00
-
ريال مدريد - أسبانيا