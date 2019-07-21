طرح أفيشات مبدئية لفيلم "ماكو" بمشاركة نجوم مصر والعالم
السبت 20/يوليه/2019 - 11:15 م
أحمد رمضان متولي
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يستعد عدد كبير من نجوم التمثيل في مصر والدول العربية والاوربية لبدء تصوير فيلم "ماكو" خلال أغسطس المقبل ، بعد أن طرحت الجهة المنتجة للعمل مجموعة من الافيشات المبدئية للفيلم والتي تصدرها هؤلاء النجوم ومنهم الفنان السوري قصي خولي والفنانة بسمة والفنان التركي مراد يلدريم والفنانة ناهد السباعي والفنان الاردني منذر رياحنة والفنان خالد أنور والفنان محمد مهران والفنانة منة فضالي والفنانة سارة الشامي.
بدأ الاعداد للفيلم منذ حوالي عامين ، وسوف يتم طرحه في اواخر العام الجاري ، وتدور أحداثه عند العباره سالم اكسبريس الغرقانه في سفاجا بالبحر الأحمر ، وسيتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وان شارك في العديد من الافلام العالمية الشهيرة.
الفيلم انتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، واخراج محمد هشام الرشيدي ، وتأليف أحمد حليم ومنتج فني محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام ، ومن المقرر أن ينضم لفريق الابطال العديد من النجوم كضيوف شرف ومنهم ضيف شرف عالمي من مشاهير هوليوود.
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