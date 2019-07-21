لطلاب المرحلة الأولى.. ننشر رابط الموقع الرسمي للتنسيق لتسجيل الرغبات

أعلنت وزارة التعليم العالي، عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلبة الثانوية العامة 2019، في تنسيق المرحلة الأولى، اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 21-7-2019 حتى يوم الخميس الموافق 25-7-2019 وفقا الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2019‬‎.





وأشار الدكتور سيد عطا رئيس قطاع التعليم، والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي في تصريح لبوابة لفجر، إلى أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكترونى بشكل تجريبى ويبدأ التنسيق رسميا من صباح الغد الأحد 21 يوليو ويستمر لمدة خمس أيام على التوالي .