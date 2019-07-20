نشرة أخبار النصر السعودي اليوم السبت 20-7-2019









شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم السبت الموافق 20-7-2019، أبرزها استمرار حمدالله مع العالمي، واقتراب النصر من حسم تعاقده مع دياني.





ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار اليوم السبت الموافق 20-7-2019 كالتالي:





النصر يؤكد استمراره في النصر





أعلن المغربي عبد الرزاق حمد الله البقاء في صفوف النصر السعودي الموسم المقبل، وعدم الانتقال لأي ناد أخر.‬





‫وغرد المهاجم المغربي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"بسم الله نبدأ موسما جديدا، إتفقت و أخي عبدالرحمن الحلافي على إسعاد الجماهير العالمية".‬





وأضاف :"موعدنا يوم الإثنين في المعسكر إن شاء الله".‬





النصر يقترب من حسم صفقة دياني





أشارت تقارير صحفية، اليوم السبت، إلى اقتراب السنغالي مباي دياني، لاعب جالاتا سراي التركي، من الانتقال لصفوف فريق الكرة بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وكشفت صحيفة "aksam" التركية، أن دياني سينتقل إلى النصر خلال أيام، بعد وصول الناديين إلى اتفاق، بارتداء اللاعب قميص العالمي، مقابل 14 مليون يورو.





وكان دياني قد انضم إلى جالاتا سراي، مقابل مبلغ 13 مليون يورو، بواقع 10 ملايين يورو نقدًا و3 ملايين كأقساط.





وشارك دياني في 46 مباراة بالدوري التركي، وأحرز 42 هدفًا وصنع 5 أهداف، كما لعب بقميص منتخب السنغال في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.





السويكت يعلق على استراتيجية دعم الأندية السعودية





أبدى صفوان السويكت، رئيس نادي النصر السعودي، سعادته البالغة باستراتيجية دعم الأندية السعودية المقدرة بنحو 2.5 مليار ريال سعودي، والتي أعلنها عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة السعودية.





وقال السويكت في تصريحاته عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان استراتيجية الدعم: "حقيقةً ملياري ونصف مبلغ عالي جدًا، والنادي الذي سيجهز نفسه تجهيزًا جيدًا من ناحية تجهيز المنشآت وعمل الحوكمة والمحاسبة والإدارة المالية والقانونية والمحافظة على العقود، فسوف يحقق أعلى الرواتب، لا من ناحية الدعم ولا من ناحية ما فيه فائدة للنادي ومن ناحية الاستثمار ومصادر الدخل".





واختتم : "مجلسنا حريص على أن تكون أعمالنا تحقق رؤية المملكة لعام 2030، وأيضًا تحقق رؤية جماهير النصر العالمي في كل مكان، هذان أهم حدثين أعمل عليهم يوميًا".



