رئيس جامعة المستقبل: قرار خفض المقبولين في كليات الصيدلة والأسنان سببه تشبع السوق

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قال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إن قرار خفض نسبة الطلاب في كليات الصيادلة والأسنان بنسبة 25%، يأتي في إطار وجود تشبع كبير من خريجي هذه الكليات في سوق العمل، بينما سيتم زيادة أعداد المقبولين في كليات الطب، بسبب وجود نقص كبير.



وأكد سرحان، خلال حواره مع فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن مصر يجب أن تستفيد من تجربة الهند في توفير فرص العمل، معقبًا: "مفيش دولة في العالم مفيهاش موظفين هنود".



وأوضح رئيس جامعة المستقبل، أن أوروبا لديها احتياج يقدر بـ2 مليون وظيفة، وإذا تم رفع مستوى الخريجين في مصر في اللغة الإنجليزية، سنستطيع تصدير العمالة، ولن نعاني من وجود أي تكدس.

