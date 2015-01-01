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نيمار يعطي برشلونة الغمزة الأخيرة لضمه من باريس

السبت 20/يوليه/2019 - 10:57 م
نيمار يعطي برشلونة الغمزة الأخيرة لضمه من باريس
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عمر عبدالعزيز
 
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يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه، من أجل إتمام التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالي.

وذكرت شبكة "ESPN" الأمريكية، أن نيمار وحاشيته، واثقون من ان البارسا سيقدم عرضا ماليا مغريا لباريس سان جيرمان في الساعات القليلة القادمة.

وأشارت التقارير إلى أن بيني زهافي الذي هو عنصر اساسي في العملية، واثق من أن البارسا سوف يحصل قريبا على المال اللازم لنقل نيمار إلى كامب نو.
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