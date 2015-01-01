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وصلة رقص لـ رانيا يوسف على إنستجرام: اللغة الخفية للروح

السبت 20/يوليه/2019 - 10:54 م
وصلة رقص لـ رانيا يوسف على إنستجرام: اللغة الخفية للروح
رانيا يوسف
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الفجر الفني
 
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أثارت الفنانة رانيا يوسف، الجدل من جديد بنشرها لبعض الصور أو الفيديوهات التى تتعلق بملابسها التى ترتديها أو بعض المواقف فى حياتها الشخصية.


ونشرت رانيا يوسف اليوم فيديو رقصت خلاله على موسيقى أجنبية، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "الرقص هو اللغة الخفية للروح".


وكانت الفنانة رانيا يوسف سافرت لقضاء الإجازة الصيفية فى إحدى المدن الساحلية، بعد انتهائها من تصوير مسلسل "مملكة إبليس".


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