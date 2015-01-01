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مدرب باريس يحسم مصير نيمار

السبت 20/يوليه/2019 - 10:53 م
مدرب باريس يحسم مصير نيمار
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لا يزال يؤكد قرار لاعبه البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا بالرحيل.

وقال توخيل: "الوضع بيني وبين نيمار واضح، الآن أصبح الأمر بينه وبين النادي، الآن هو جزء من غرفة الملابس لدينا، سوف يتدرب معنا الأحد".

واختتم مدرب الفريق الباريسي: "لم يكن لدينا اتصالات مع ديمبيلي كما قيل في الصحافة".
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