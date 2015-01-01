مدرب باريس يحسم مصير نيمار

أكد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لا يزال يؤكد قرار لاعبه البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا بالرحيل.





وقال توخيل: "الوضع بيني وبين نيمار واضح، الآن أصبح الأمر بينه وبين النادي، الآن هو جزء من غرفة الملابس لدينا، سوف يتدرب معنا الأحد".



