أديب يقدم مقترحًا لـ التعليم: أقسام بكليات القمة نظير مبلغ مالي

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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يرى أن يكون هناك كليات تابعة للدولة ولكن بمصروفات، حيث يكون هناك أقسام في الجامعات الدراسة بها نظير مبلغ مالي.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "فلوس الكليات اللي بفلوس هتخلينا نصرف على المجاني"، متسائلا: "ما الأزمة أن يكون هناك قسم بكليات الطب بمبلغ مالي"، مضيفا: "مين هيصرف على التعليم".



وأكد أن عند وجود إيراد خاص بالكليات سيساهم في تطوير الجامعات، مضيفا: "اللي جايب 98% يدخل طب ببلاش، واللي جايب 75% يدخل طب القاهرة بفلوس".

