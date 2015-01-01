الإمارات بين أكبر 15 دولة في الفائض الجاري

كشف صندوق النقد الدولي، في تقرير القطاع الخارجي للتعاملات الاقتصادية للدول، بعنوان "ديناميكيات التأقلم الخارجي"، أن الإمارات ضمن أعلى 15 دولة في العالم في قيمة فوائض الحسابات الجارية ضمن موازناتها العامة من 2015 حتى العام الماضي 2018،





وجاءت الإمارات في المركز الــ 15 عالمياً على قائمة الدول التي تمتلك أعلى فوائض في حساباتها الجارية، طوال الفترة من 2015 حتى 2018، واحتفظت بهذا المركز طوال الفترة المذكورة وعلى مدى 4 أعوام متتالية.





وبلغت قيمة الفائض في الحساب الجاري لدولة الإمارات 18 مليار دولار في عام 2015، ثم 13 مليار دولار عام 2016، قبل أن يرتفع الفائض بمقدار الضعف عام 2017، إلى 26 مليار دولار، ثم واصل الارتفاع في 2018، ووصل إلى 28 مليار دولار.





وكانت المراكز الــ 14 الأولى على قائمة فوائض الحسابات الجارية خلال الفترة المذكورة، من نصيب ألمانيا، التي احتلت المركز الأول، وبغت قيمة فائضها 191 مليار دولار في 2018، تليها اليابان الثانية ثم روسيا وهولندا وكوريا الجنوبية، وتقاسمت السعودية وسويسرا المركز السادس، تليهما تايوان وسنغافورة وإيطاليا والصين، وتقاسمت تايلاند والنرويج المركز الـ 12، بفائض 35 مليار تليهما أيرلندا الجنوبية بفائض 34 ملياراً.