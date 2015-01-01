نقيب صيادلة الجيزة: زيادة عدد الصيادلة سببه الأول سوء التوزيع وليس الأعداد

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قالت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، إن هناك ضرورة لتقليل أعداد الطلاب المقبولين في كليات الصيادلة الفترة المقبلة، لافتة إلى أن زيادة عدد الصيادلة سببه الأول هو سوء التوزيع، وليس زيادة الأعداد مثلما يقال.



وتابعت "هاشم"، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الدولة من الممكن أن تقوم بإعداد برتوكول مع الصيدليات العامة، وتساهم في نصف تكلفة عمل الصيدلي في الصيدليات العامة، خاصة أن هذه المنشئات تُعاني من نقص في الصيدليين.



ولفتت إلى أن فتح المجال أمام الصيدلي في الصيدليات العامة، من شأنه تخفيف الضغط على المنشأت الحكومية.



