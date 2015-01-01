كيف انعشت أمم إفريقيا السياحة المصرية؟

استضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لمدة شهر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو مما جعل الجميع تتجه أنظاره لمصر، التى نجحت بشكل مبهر فى تنظيم أول بطولة للكان من 24 منتخب وأيضاً فى وقت قصير بعد إسناد مهمة التنظيم من الاتحاد الإفريقي قبل 5 شهور فقط.





وشهدت مصر خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تواجد العديد من الشخصيات الهامة من رؤساء للدول ولاعبين عالميين وبعثات إعلامية كبري من جميع الدول، مما جعل البلد فى حالة سياحية رائعة، لذلك يسرد "الفجر الرياضي" أبرز الحضور خلال الشهر السابق.





الرؤساء.

بالطبع حضر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إفتتاح بطولة كأس الأمم ومباراة مصر وزيمبابوى الإفتتاحية.

حضر رئيس الجزائر عبد القادر بن صالح لتسليم كأس الأمم الإفريقية وحضور مراسم التتويج بعد وصول منتخب بلاده للمباراة النهائية وأيضاً الفوز باللقب.

رئيس مدغشقر أندريه راجولينا والذى حضر لمصر لمساندة منتخب بلاده والذى كان الحصان الأسود فى البطولة وصعد لدور ال 8 قبل الخروج أمام تونس وحضر للفريق مباراتى الكونغو الديمقراطية وتونس.

رئيس غانا نانا أكوفو أدو والذى حضر لمدينة الإسماعيلية لمؤازرة منتخب بلاده وحضر مباراة غانا وبنين بدور المجموعات.





أبرز النجوم.

حضر العديد من النجوم فى تاريخ إفريقيا والذى يعتبره أساطير للكرة الإفريقية خلال مباريات البطولة وهم :

محمود الخطيب "مصر"

رابح ماجر "الجزائر"

نوانكو كانو "نيجيريا"

صامويل إيتو "الكاميرون"

باتريك مبوما " الكاميرون"

الحاج ضيوف "السنغال"

خاليلو فاديجا "السنغال"

عزيز بودربالة "المغرب"

نور الدين نيبت "المغرب"





وحضر أيضاً عثمان ديمبلي نجم برشلونة الإسبانى عدة مباريات فى البطولة وأيضاً حضر النجم الفرنسي الكبير فرانك ريبيري مباراة النهائي لدعم الجزائر.





وحضر أيضاً رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم السويسري جيانى إنفانتينو مبارا الإفتتاح والختام وأيضاً زار الأهرامات والمتحف المصري، مثله مثل العديد من النجوم.