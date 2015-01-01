إنييستا يكشف عن السبب الحقيقي وراء رحيله عن برشلونة

كشف أندريس انييستا، أسطورة نادي برشلونة الإسباني ولاعب فيسيل كوبه الياباني الحالي، عن السبب الحقيقي وراء رحيله عن ملعب كامب نو.





وقال انييستا في تصريحات صحفية: "لقد قلت ذلك عدة مرات، أتمنى لو كنت قد لعبت في البارسا طوال حياتي، مع كل أصدقائي هناك في غرفة الملابس، في الملعب الرائع الكامب نو، بمودة من المشجعين".



