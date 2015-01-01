إنييستا يكشف عن السبب الحقيقي وراء رحيله عن برشلونة
السبت 20/يوليه/2019 - 10:38 م
عمر عبدالعزيز
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كشف أندريس انييستا، أسطورة نادي برشلونة الإسباني ولاعب فيسيل كوبه الياباني الحالي، عن السبب الحقيقي وراء رحيله عن ملعب كامب نو.
وقال انييستا في تصريحات صحفية: "لقد قلت ذلك عدة مرات، أتمنى لو كنت قد لعبت في البارسا طوال حياتي، مع كل أصدقائي هناك في غرفة الملابس، في الملعب الرائع الكامب نو، بمودة من المشجعين".
وأضاف: "كنت أهوى المنافسة في مسابقات كبيرة مثل الليجا ودوري الأبطال، ولكن هناك لحظات في الحياة يتوجب عليك اتخاذ القرارات الاخرى".
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