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الفتح السعودي ينقذ السهلاوي من الضياع

السبت 20/يوليه/2019 - 10:37 م
الفتح السعودي ينقذ السهلاوي من الضياع
محمد السهلاوي
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محمد صلاح
 
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وافق نادي الفتح السعودي التعاقد مع اللاعب محمد السهلاوي لاعب فريق النصر السعودي السابق الذي قد فسخ تعاقده مع الفريق ولم يتقدم أي فريق بعرض رسمي من أجل شراء اللاعب.


ولكن قد قرر المدير للفريق فتحي الجبال على دخول محمد السهلاوي في فترة تجربة مع النادي فترة للمعايشة لمدة إسبوعان تمهيدًا للتعاقد معه في حال ظهوره بمستوي جيد سيتم التعاقد معه على الفور.


يذكر أن كشفت تقارير صحفية عن رفض إدارة نادي الشباب السعودي فكرة التعاقد مع المهاجم محمد السهلاوي بعد أن تم عرض اللاعب على إدارة خالد البلطان قبل أيام ولكن فريق الفتح السعودي قد وافق على التعاقد مع المهاجم.

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المزيد عن: محمد السهلاوي النصر السعودي الدوري السعودي
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