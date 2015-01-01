محافظ أسيوط يهنىء الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو

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قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللحكومة والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـسابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة.



وأكد محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب الاعلام اليوم – على دور الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تحقيق التنمية المستدامة فى ظل الامن الذى تنعم به مصر وكافة مؤسساتها وتنفيذ برامج تنمية الصعيد واستهداف القرى الاكثر احتياجًا مشيدا بدور رجال القوات المسلحة والشرطة فى حفظ أمن مصر واستقرارها ووحدة اراضيها والدفاع عنها ضد أي اعتداء وتطهير كل شبر من أرض مصر من براثن الارهاب لتنعم مصرنا الغالية بالامن والاستقرار والتنمية.



وأشار المحافظ إلى أن الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو هو تخليدا لذكرى غالية فى تاريخ النضال الوطنى وتجسيدًا لقيم العطاء والتضحية والفداء التى تجلت عندما وقف رجال القوات المسلحة فى تلاحم فريد مع آمال الشعب المصرى العظيم حفاظًا لمقدرات الوطن وإعلاء لقيم العدالة الإجتماعية والمساواة لتصنع مرحلة جديدة فى تاريخ مصر لتنفيذ خطط التنمية.