إنيستا عن مواجهة برشلونة: من الغريب أن ألعب ضد فريق حياتي !

أكد أندريس انييستا، نجم فريق فيسيل كوبه الياباني وبرشلونة الإسباني السابق، أن مباراة فريقه ضد البارسا ستكون لعبة مميزة للغاية للجميع، وسيكون من الغريب أن يكون ضده بوسكيتس أو جوردي ألبا أو راكيتيتش.





وقال انيستا في تصريحات صحفية: "سيكون من الغريب أن ألعب ضد فريق حياتي، سيكون يوما عاطفيا للغاية بالنسبة لي، أتمنى لعشاق فيسيل كوبي أن يستمتعون بعرض رائع".



