إنيستا عن مواجهة برشلونة: من الغريب أن ألعب ضد فريق حياتي !
السبت 20/يوليه/2019 - 10:30 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
أكد أندريس انييستا، نجم فريق فيسيل كوبه الياباني وبرشلونة الإسباني السابق، أن مباراة فريقه ضد البارسا ستكون لعبة مميزة للغاية للجميع، وسيكون من الغريب أن يكون ضده بوسكيتس أو جوردي ألبا أو راكيتيتش.
وقال انيستا في تصريحات صحفية: "سيكون من الغريب أن ألعب ضد فريق حياتي، سيكون يوما عاطفيا للغاية بالنسبة لي، أتمنى لعشاق فيسيل كوبي أن يستمتعون بعرض رائع".
واختتم: "سنة واحدة مضت، بالفعل هي سنة مكثفة للغاية على جميع المستويات، سنتي الأولى كلاعب سابق في البارسا، أول سنة في بلد مختلف عن إسبانيا مثل اليابان".
Advertisements
المزيد عن: معسكر برشلونة فيسيل كوبه برشلونة انيستا اخبار برشلونة
- تشكيل برشلونة أمام مالاجا.. إنييستا "على الدكة"
- راكيتيتش: يحب إحترام ريال مدريد وتشيلسي.. ولنفوز يحب أن نكون في أفضل نسخة لنا
- إنييستا يطير لليابان للتوقيع مع فيسيل كوبه
- رسميا.. فيسيل كوبه الياباني يضم إنييستا موسمين
- فيسيل كوبي الياباني يقدم أندريس إنييستا و"الرسام" يعلق
- توريس: إنييستا شجعني على الانتقال إلى اليابان
- إنييستا يسجل هدفا عالميا في اليابان
- توريس يقهر إنييستا في كأس الإمبراطور
- إنييستا عن إمكانية انتقال نيمار إلى ريال مدريد: لن يضر برشلونة
- إنييستا يكشف عن أسوأ لحظاته مع برشلونة