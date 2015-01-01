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مفاجآة.. برشلونة يخطط للتعاقد مع كين

السبت 20/يوليه/2019 - 10:30 م
مفاجآة.. برشلونة يخطط للتعاقد مع كين
لاعبي برشلونة
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مصطفى صابر
 
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كشفت تقرير صحفي إسباني ان نادي برشلونة يرغب في التعاقد من المهاجم الشاب الإيطالي مويس كين، لاعب يوفنتوس، وإعارته الى إشبيليه.


وفقاً للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" أن النادي الكتالوني يرغب في الحصول على خدمات مويس كين الشاب الموهوب في الميركاتو الصيفي الحالي، بمبلغ حوالي 30 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة أن برشلونة سيتعاقد مع مويس كين، وسيتخلى عنه على سبيل الإعارة لنادي إشبيلية الذي يرغب في ضم مهاجم، خاصة وأن وسام بن يدر يريد الرحيل .

وأختتمت الصحيفة أن نادي السيدة العجوز يوافق على رحيل مويس كين، ولكنه يشترط وضع بند يتيح له إعادة شراء اللاعب في المستقبل، مقابل مبلغ محدد يصل إلى 40 مليون يورو.

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