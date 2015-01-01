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تأجيل افتتاح مهرجان نابل الدولي

السبت 20/يوليه/2019 - 10:30 م
تأجيل افتتاح مهرجان نابل الدولي
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محمد وليد الجموسي
 
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أعلنت هيئة تنظيم مهرجان نابل الدولي أنه تقرر تأجيل افتتاح الدورة 32 لمهرجان نابل الدولي من السبت 20 جويلية الثلاثاء 23 جويلية 2019 بسبب بعض التحفظات لمصالح الحماية المدنية والمصالح الامنية تتعلق بإمكانية الاستغلال الآمن لمسرح الهواء الطلق بنابل الذي يشهد انجاز اشغال القسط الاول للتوسعة والذي سيحتضن فعاليات هذه الدورة.
وأشارت هيئة تنظيم المهرجان إلى أنه سيتم خلال هذه الأيام تلافي النقائص التي تم تسجيلها ليكون الافتتاح الرسمي يوم 23 جويلية مع إدخال تعديل على البرمجة سيتم بمقتضاه افتتاح الدورة بمسرحية " حذانا" للمسرح الشاب بنابل وتأجيل عرض " 24 عطر" لمحمد علي كمون إلى يوم 6 أوت المقبل.
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