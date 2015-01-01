كارول سماحة تغازل جمهور تونس قبل حفلها فى قرطاج أغسطس المقبل

تحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلا موسيقيا على مسرح قرطاج فى تونس، يوم الجمعة 9 أغسطس المقبل، وكتب كارول عبر حسابها الرسمى على إنستجرام مغازلة جمهور تونس: إلى أحبائى فى تونس أتشوق للقائكم مرة ثانية على مسرح قرطاج الدولى.

مهرجان قرطاج يقدم فى دورته الـ55 هذا العام عروضا موسيقية متنوعة من أربع قارات هى: آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وعروضا للشباب وعروضا للفرجة، ولأن تونس عاصمة ثقافية إسلامية يقدم المهرجان عروضا صوفية.





وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة طرحت أغنية "إن شالله"، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهى من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان إسلام ذكي، وتوزيع عادل حقى.