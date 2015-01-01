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بطولة امم افريقيا للكرة الطائرة 2019 : تعرف على منافسي تونس في المجموعة الاولى

السبت 20/يوليه/2019 - 10:28 م
بطولة امم افريقيا للكرة الطائرة 2019 : تعرف على منافسي تونس في المجموعة الاولى
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محمد وليد الجموسي
 
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 وضعت قرعة بطولة افريقيا للأمم أكابر للكرة الطائرة التي ستقام بتونس من 21 إلى 28 جويلية 2019 المنتخب الوطني حامل اللقب في المجموعة الاولى مع منتخبات الجزائر وتشاد والكنغو الديمقراطية وبتسوانا.
وتضم المجموعة الثانية مصر والكامرون وبورندي والمغرب والكنغو.
وستجرى كل المباريات في قصر الرياضة بالمنزه بمعدل 4 مباريات يوميا طيلة دور المجموعات ( 13س، 15س، 17س و 20س ) فيما ستنطلق كل مباريات تونس على الساعة الثامنة مساء وستنقل فضائيا على القناة الوطنية.
واقرت الجامعة التونسية للكرة الطائرة الدخول المجاني للقاعة الى غاية الدور النصف النهائي.
وسيترشح المنتخب الذي سيتوج بالبطولة يترشح آليا إلى كأس التحدي في شهر جويلية 2020 في انتظار تحديد المكان.
ويذكر ان بطولة امم افريقيا للكرة الطائرة انطلقت نسختها الاولى سنة 1967 التي احتضنتها تونس وبداية من سنة 1987 اصبحت البطولة تنتظم مرة كل سنتين بطريقة دورية حيث سبق لتونس احتضانها في 5 مناسبات 1967 و1976 و1987 و1995 و2013. وشارك المنتخب التونسي في 19 مناسبة في المسابقة.
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