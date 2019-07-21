نشرة أخبار منتصف الليل.. الصين تستعد لرفع قيود عن الاستثمارات الأجنبية

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ الصين تستعد لرفع قيود عن الاستثمارات الأجنبية.





أعلنت الصين اليوم السبت، عزمها على رفع عدة قيود كبرى مفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي اعتباراً من العام 2020، وهو ما تطالب به الولايات المتحدة منذ زمن طويل، وسط حرب تجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم تنعكس على نمو الاقتصاد الصيني.





أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة التي شهدت واقعة مقتل لواء سابق على المعاش، بعد العثور على جثته داخل شقته بالهرم؛ لتفريغها والوصول للمتهم، كما طلبت بسرعة التحريات حول الواقعة.





انطلقت اليوم السبت فعاليات جلسات المحاكاة لمحكمة العدل الدولية الذي يقدمة لفيف من طلاب الكلية بالاشتراك مع الكليات الاخري بالجامعة، فى اطار دعم الكلية للأنشطة الطلابية وحرصا من الكلية على زيادة الوعى الثقافى والسياسى والقانوني للطلاب.





افتتحت اليوم السبت الدورة التدريبية العشرون للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة لأئمة وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف مرسى مطروح , بقاعة المناسبات بمسجد سيدي العوام، بحضور الشيخ محمد يونس مدير مديرية أوقاف مرسى مطروح ، وعدد كبير من أئمة وزارة الأوقاف بالمديرية.







