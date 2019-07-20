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جونيور أجايي مطلوب في الدوري السعودي

السبت 20/يوليه/2019 - 09:29 م
جونيور أجايي مطلوب في الدوري السعودي
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عمرو مصطفي
 
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تلقى النيجيري جونيور أجايي لاعب فريق الأهلي عرضاً من الدوري السعودي تمهيداً للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل نادي اتحاد جدة في مفاوضات شفهية مع جونيور أجايي لاعب فريق الأهلي تمهيداً للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي في ظل خروجه من حسابات مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء.

ويسعى أجايي للضغط على إدارة النادي الأهلي للرحيل في الميركاتو الصيفي خاصة في ظل تضائل فرص بقائه بعد التعاقد مع لاعب أجنبي جديد المالي أليو ديانج لاعب وسط مولودية الجزائر السابق.

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