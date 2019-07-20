هيئة الرياضة السعودية تخصص ٢ونصف مليار ريال سعودي لدعم الأندية

أعلن عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الريلضة السعودية، عن الأمول المخصصة لدعم الأندية السعودية والمقدرة 2.5 مليار ريال سعوديا.





حيث خصص لأندية المحترفين 1.64 مليار ريال، لمساعدة الأندية السعودية على إبرام الصفقات الكبرى، وتقديم حلولا شاملة لكافة المشاكل اللتي تواجه تلك الأندية.



